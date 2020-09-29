Козлова програла іспанці у першому колі Roland Garros

Матч тривав 2 години 4 хвилини

Джерело - Чемпіон.

Українка Катерина Козлова програла іспанці Паулі Бадосі, яка зараз знаходиться на 87-ій сходинці світового рейтингу, у першому колі Roland Garros.

Програвши перший сет, Козлова змогла нав’язати свою гру суперниці у другому. Але у третьому сеті сил в українки не вистачило. Матч тривав 2 години 4 хвилини.

Козлова виконала 1 ейс, зробила 2 подвійні помилки та реалізувала 5 брейків із 6.

У другому колі турніру Паула Бадоса зустрінеться з американкою Слоун Стівенс.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Перше коло, 29 вересня

Паула Бадоса (Іспанія) - Катерина Козлова (Україна) 6:2, 4:6, 6:3

Раніше, у першому колі Roland Garros Костюк програла Хібіно.