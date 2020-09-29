Козлова програла іспанці у першому колі Roland Garros

Джерело - Чемпіон.
Українка Катерина Козлова програла іспанці Паулі Бадосі, яка зараз знаходиться на 87-ій сходинці світового рейтингу, у першому колі Roland Garros.
Програвши перший сет, Козлова змогла нав’язати свою гру суперниці у другому. Але у третьому сеті сил в українки не вистачило. Матч тривав 2 години 4 хвилини.
Козлова виконала 1 ейс, зробила 2 подвійні помилки та реалізувала 5 брейків із 6.
У другому колі турніру Паула Бадоса зустрінеться з американкою Слоун Стівенс.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Перше коло, 29 вересня
Паула Бадоса (Іспанія) - Катерина Козлова (Україна) 6:2, 4:6, 6:3
Раніше, у першому колі Roland Garros Костюк програла Хібіно.