Костюк вийшла у третє коло парного Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк у парі з білорускою Олександрою Саснович з Білорусі пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Франції.
В рамках другого раунду українсько-білоруський дует обіграв тандем Кірстен Фліпкенс (Бельгія) і Анастасія Павлюченкова (Росія).
Матч тривав 2 години та 08 хвилин. Костюк і Саснович виконали два ейси, допустили одну подвійну помилку і реалізували сім брейк-пойнтів з 14.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Ґрунт
Парний розряд
Друге коло, 2 жовтня
Марта Костюк / Олександра Саснович - Кірстен Фліпкенс / Анастасія Павлюченкова 6:3, 4:6, 6:2
Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.