Костюк вийшла у третє коло парного Ролан Гаррос

Марта Костюк продовжує боротьбу у парному розряді

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк у парі з білорускою Олександрою Саснович з Білорусі пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату Франції.

В рамках другого раунду українсько-білоруський дует обіграв тандем Кірстен Фліпкенс (Бельгія) і Анастасія Павлюченкова (Росія).

Матч тривав 2 години та 08 хвилин. Костюк і Саснович виконали два ейси, допустили одну подвійну помилку і реалізували сім брейк-пойнтів з 14.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Парний розряд

Друге коло, 2 жовтня

Марта Костюк / Олександра Саснович - Кірстен Фліпкенс / Анастасія Павлюченкова 6:3, 4:6, 6:2

Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.