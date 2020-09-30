Джерело - Чемпіон.
Перша ракетка України (5) Еліна Світоліна у 2 колі Відкритого чемпіонату Франції - Ролан Гаррос обіграла мексиканку Ренату Сарасуа (178).
Українка впевнено виграла перший сет, однак повністю віддала суперниці другу партію. У вирішальному третьому сеті Світоліна віддала мексиканці лише два гейми.
Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Світоліна реалізувала 6 брейк-пойнтів з 9, а її суперниця - 5 з 14.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Призовий фонд - $19,694,806
Ґрунт
Друге коло, 30 вересня
Еліна Світоліна - Рената Сарасуа 6:3, 0:6, 6:2
Нагадаємо, Вільямс знялась із Ролан Гаррос.