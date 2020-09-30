Українка пробила у наступне коло Відкритого чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка України (5) Еліна Світоліна у 2 колі Відкритого чемпіонату Франції - Ролан Гаррос обіграла мексиканку Ренату Сарасуа (178).

Українка впевнено виграла перший сет, однак повністю віддала суперниці другу партію. У вирішальному третьому сеті Світоліна віддала мексиканці лише два гейми.

Матч тривав 1 годину та 36 хвилин. Світоліна реалізувала 6 брейк-пойнтів з 9, а її суперниця - 5 з 14.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

Друге коло, 30 вересня

Еліна Світоліна - Рената Сарасуа 6:3, 0:6, 6:2

Нагадаємо, Вільямс знялась із Ролан Гаррос.