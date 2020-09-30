Ястремська програла у першому колі парного розряду Roland Garros

Матч тривав 1 годину 48 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Українка Даяна Ястремська у парі з білорускою Вірою Лапко у першому колі Roland Garros зустрічалися з американками Ейжою Мухаммад та Джуссікою Пегула.

Українка з білорускою поступилися у двох сетах. Матч тривав 1 годину 48 хвилин. Ястремська і Лапко зробили 1 подвійну помилку та реалізували усього 4 брейків із 11.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Призовий фонд - $19,694,806

Ґрунт

Парний розряд

Перше коло, 30 вересня

Ейжа Мухаммад (США)/Джессіка Пегула (США) – Віра Лапко (Білорусь) /Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 4:6, 6:3

Раніше, Козлова з Лінетт вийшла до другого кола парного розряду Roland Garros.