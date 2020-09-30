Світоліна пояснила провал у другому сеті проти Сарасуа

Еліна Світоліна (5) втратила свою гру та концентрацію у другому сеті проти мексиканки Ренати Сарасуа (178).

Про це розповіла сам тенісистка.

"В другому сеті я трохи втратила свою гру і стала часто помилятися, а Сарасуа стабільно грала на задній лінії. Пару м'ячів то тут, то там - і сет вже закінчився. Для мене було важливо зберігати концентрацію і грати агресивно.

Думаю, що після Страсбурга я перебуваю на хорошому рівні. Мені потрібна була матчева практика перед Ролан Гаррос і я її отримала. Зараз мені потрібно просто залишатися зосередженим, граючи кожен м'яч", - відзначила Світоліна.