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Світоліна пояснила провал у другому сеті проти Сарасуа

Сьогодні 15:28 709 0
Еліна Світоліна прокоментувала матч проти Ренати Сарасуа у другому колі Ролан Гаррос
Світоліна пояснила провал у другому сеті проти Сарасуа
#Світоліна, #Ролан Гаррос

Джерело - btu.org.ua.

Еліна Світоліна (5) втратила свою гру та концентрацію у другому сеті проти мексиканки Ренати Сарасуа (178).

Про це розповіла сам тенісистка.

"В другому сеті я трохи втратила свою гру і стала часто помилятися, а Сарасуа стабільно грала на задній лінії. Пару м'ячів то тут, то там - і сет вже закінчився. Для мене було важливо зберігати концентрацію і грати агресивно.

Думаю, що після Страсбурга я перебуваю на хорошому рівні. Мені потрібна була матчева практика перед Ролан Гаррос і я її отримала. Зараз мені потрібно просто залишатися зосередженим, граючи кожен м'яч", - відзначила Світоліна.

Нагадаємо, Світоліна із труднощами вийшла у третє коло Ролан Гаррос.

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