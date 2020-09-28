Бертенс: Мене вразила гра Завацької

Катаріна Завацька у першому колі Ролан Гаррос з Кікі Бертенс відмінно грала і рухалася у першому сеті.

Про це заявила сама Бертенс.

"Це був дуже складний матч. Я почала не дуже добре, а вона навпаки відмінно грала. Я повинна була знайти свій ритм, почати рухатися. Але в другому і третьому сеті я почала пересуватися краще, мені стало легше грати. Чим довше тривав матч, тим я краще грала. Цей матч показав мені, що у мене виходить робити, а що ні.

Я дуже поспішала з самого початку матчу, намагалася швидше закінчувати розіграші. Як виявилося, в таких умовах це було зробити неможливо. Мені довелося бути трохи терплячішою.

Мене вразила гра у виконанні Завацької. Я ніколи вживу не бачила її матчі, тільки трохи в інтернеті. Мені сподобалося, як вона провела перший сет. Досить впевнено, вона відмінно рухалася. З такою грою вона просто не могла упустити перший сет. Вона потрапляла в усі лінії", - сказав Бертенс.