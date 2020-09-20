Плішкова знялася з турніру у Страсбурзі, подарувавши Бондаренко місце в основі

Джерело - sport.ua.
Четверта ракетка світу Кароліна Плішкова прийняла рішення про зняття з турніру міжнародної серії в Страсбурзі.
Про це повідомляє пресслужба WTA.
Таким чином, її місце першої сіяної займе Кікі Бертенс з Нідерландів, а українка Катерина Бондаренко, заявлена по замороженому рейтингу, отримає місце в основній сітці.
Відзначимо, що в першому колі змагань в Страсбурзі 34-річна українка буде змагатися проти Клари Бюрель (№433 WTA) з Франції, яка отримала від організаторів вайлд-кард.
Раніше, Світоліна програла Вондроушовій і залишила турнір у Римі.