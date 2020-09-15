Ястремська: Гра була дивна

Джерело - wtatennis.com.
Українська тенісистка Даяна Ястремська у матчі з Камілою Джорджі допустила надмірну кількість подвійних помилок.
Про це розповіла сам тенісистка.
"Матч тривав 3 години, який в мене може бути стан? Дуже втомилася. Але перемога є перемога, нехай і не найкраща. Погано себе почувала під час поєдинку. Гра була нормальна, але дивна. Стільки подвійних помилок - більше, ніж за кар'єру раніше.
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Але все буде нормально, якщо наступний матч відбудеться вже завтра. Я буду готова. Фізично почуваю себе відмінно", - сказала Ястремська.
У другому колі турніру Ястремська зіграє з американкою Амандою Анісімовою.
Нагадаємо, Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером.