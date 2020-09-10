Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером Сашею Баїном.
Про це заявила сама тенісистка.
"Я б хотіла анонсувати, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашею Баїном. Я хочу подякувати йому за все і побажати успіхів. Це був хороший досвід для мене", - зазначила Ястремська.
I would like to announce that after the Us Open, I decided to stop my cooperation with Sasha Bajin. I want to thank him for everything and wish him a good luck! It was a good experience for me.💪🏼 pic.twitter.com/siDNJ1rc3W— Dayana Yastremska (@D_Yastremska) September 10, 2020
Раніше, Ястремська програла Бренгл та достроково покинула US Open.