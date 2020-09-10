Друга ракетка України Даяна Ястремська припинила співпрацю зі своїм тренером Сашею Баїном.

Про це заявила сама тенісистка.

"Я б хотіла анонсувати, що після US Open я вирішила припинити співпрацю з Сашею Баїном. Я хочу подякувати йому за все і побажати успіхів. Це був хороший досвід для мене", - зазначила Ястремська.