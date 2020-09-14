Тім виграв свій дебютний титул Grand Slam

Джерело - Чемпіон.

Австрійський тенісист Домінік Тім (2) у п’ятисетовому матчі фіналу Відкритого чемпіонату США переміг німця Олександра Звєрєва (5).

Матч тривав 4 години та 5 хвилин. Доля трофею вирішувалася на тай-брейку п'ятої партії. Тім лідирував 6:4, Звєрєв відіграв два матчболи і з рахунку 6:6 два очки до свого активу записав австрійський тенісист.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США

Призовий фонд - $21,656,000

Хард

Фінал, 13 вересня

Домінік Тім - Олександр Звєрєв 2:6, 4:6, 6:3, 6:3, 7:6 (6)

Раніше, Осака здолала Азаренко та тріумфувала на US Open.