 Тім здолав Зверєва та виграв US Open | Теніс | Champion.com.ua
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Тім здолав Зверєва та виграв US Open

Сьогодні 08:11 169 0
Тім виграв свій дебютний титул Grand Slam
Тім здолав Зверєва та виграв US Open
#Тім, #Звєрєв, #US Open

Джерело - Чемпіон.

Австрійський тенісист Домінік Тім (2) у п’ятисетовому матчі фіналу Відкритого чемпіонату США переміг німця Олександра Звєрєва (5).

Матч тривав 4 години та 5 хвилин. Доля трофею вирішувалася на тай-брейку п'ятої партії. Тім лідирував 6:4, Звєрєв відіграв два матчболи і з рахунку 6:6 два очки до свого активу записав австрійський тенісист.

US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США
Призовий фонд - $21,656,000
Хард
Фінал, 13 вересня

Домінік Тім - Олександр Звєрєв 2:6, 4:6, 6:3, 6:3, 7:6 (6)

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