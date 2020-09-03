Ястремська програла Бренгл та достроково покинула US Open

Джерело - Чемпіон.
Друга ракетка України Даяна Ястремська (25) не змогла пробитися у третє коло Відкрито чемпіонату США.
У другому колі українка без шансів програла американці Медісон Бренг (84).
Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Ястремська використала 3 із 8 брейк-пойнта та допустила 43 невимушені помилки за 17 геймів.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США. Хард
Призовий фонд - $21,656,000
Друге коло, 3 вересня
Медісон Бренг – Даяна Ястремська 6:2, 6:3
Нагадаємо, Костюк упевнено перемогла Севастову в 2 колі US Open.US Open