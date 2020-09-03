Ястремська програла Бренгл та достроково покинула US Open

Українка допустила 43 невимушені помилки за 17 геймів

Джерело - Чемпіон.

Друга ракетка України Даяна Ястремська (25) не змогла пробитися у третє коло Відкрито чемпіонату США.

У другому колі українка без шансів програла американці Медісон Бренг (84).

Матч тривав 1 годину та 15 хвилин. Ястремська використала 3 із 8 брейк-пойнта та допустила 43 невимушені помилки за 17 геймів.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США. Хард

Призовий фонд - $21,656,000

Друге коло, 3 вересня

Медісон Бренг – Даяна Ястремська 6:2, 6:3

Нагадаємо, Костюк упевнено перемогла Севастову в 2 колі US Open.US Open