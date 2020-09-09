Визначилася перша пара півфіналістів US Open

У вівторок були зіграні два непрості матчі

Джерело - Чемпіон.

8 вересня в Нью-Йорку відбулися чвертьфінальні матчі Відкритого чемпіонату США з тенісу в верхній частині чоловічої сітки.

Німець Олександр Звєрєв в чотирьох сетах здолав хорвата Борну Чорича, а іспанець Пабло Карреньо-Буста в п'яти партіях виявився сильнішим за канадця Дениса Шаповалова.

Відзначимо, що обидва півфіналісти вдруге в кар'єрі зіграють на даній стадії змагань.

1/4 фіналу. Верхня частина сітки

[20] Пабло Карреньо-Буста - [12] Денис Шаповалов 3:6, 7:6(5), 7:6(4), 0:6, 6:3

[5] Александр Звєрєв - [27] Борна Чорич 1:6, 7:6(5), 7:6(1), 6:3

Нижня частина сітки (матчі відбудуться 9 вересня)

[10] Андрєй Рубльовв - [3] Даніїл Медведєв

[21] Алекс де Мінаур - [2] Домінік Тим

Нагадаємо, на турнірі дискваліфіковано Новака Джоковича.