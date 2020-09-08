 Фонд Світоліної реалізовує програми для обдарованих дітей | Теніс | Champion.com.ua
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Фонд Світоліної реалізовує програми для обдарованих дітей

Сьогодні 14:56 206 0
Великий теніс для маленьких чемпіонів
Фонд Світоліної реалізовує програми для обдарованих дітей
#Світоліна

Джерело - ftu.org.ua.

З 11 по 17 вересня 2020 року відбудеться навчально-тренувальний табір  для обдарованих дітей в рамках діяльності Благодійного фонду Еліни Світоліної в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Федерації тенісу України.

Табір проходитиме на базі тенісного центру Lawn Tennis Club в Одесі.

Шлях до престижних спортивних нагород і світових рекордів починається з дитинства. Водночас заняття тенісом потребують постійних витрат, які не завжди під силу батькам здібної молоді. Завдання фонду - насамперед дати змогу розвиватися в спорті талановитим дітям, незважаючи на фінансові можливості їхніх батьків.

До участі в тенісному таборі Еліни Світоліної запрошуються гравці до 12 років. Для юних спортсменів будуть організовані інтенсивні тренування та інші зайняття під керівництвом фахівців, що працюють із командами національних збірних. До того ж буде проведено відбір обдарованих дітей для подальшої підтримки. Участь у таборі (тренування, харчування та проживання) є безкоштовною.

"Працюючи з дітьми, я повсякчас переконуюся в тому, що у нас є надзвичайно талановиті спортсмени. Усе, що їм потрібно - це наша підтримка, допомога та поради досвідчених фахівців. У майбутньому ці гравці відстоюватимуть честь нашої країни на міжнародних спортивних змаганнях і найпрестижніших тенісних турнірах. Я рада, що можу допомогти дітям своїм досвідом і сприяти їхньому розвитку за допомогою проєктів фонду", - зазначила Світоліна.

Перший табір за підтримки Еліни Світоліної відбувся торік на кортах українського тенісного центру Віккорт. У тренувальному таборі взяли участь 20 дітей. За результатами його роботи було обрано четверо найсильніших гравців. Цих дітей Еліна Світоліна взяла під свій особистий патронат.

Фонд Еліни Світоліної був заснований у 2019 році. Головною метою фонду є підтримка і розвиток юних талантів, а також популяризація тенісу в Україні. Фонд надає стипендії обдарованим дітям для навчання тенісу й участі в турнірах, а також займається організацією спортивних зборів та інших спортивно-освітніх програм.

Раніше, пресслужба турніру в Страсбурзі вибачилася за те, що назвала Світоліну росіянкою.

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