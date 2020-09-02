Пресслужба турніру в Страсбурзі вибачилася за те, що назвала Світоліну росіянкою

Турнір у Страсбурзі відреагував на свою помилку

Пресслужба турніру WTA в Страсбурзі в анонсі турніру допустила помилку, вибравши для українки Еліни Світоліної російський прапор.

Про це повідомляє btu.org.ua.

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Неправильні емоджі прапорів спочатку помітили уболівальники, а потім і Світоліна в коментарі виправила організаторів. Пізніше цей твіт був видалений, а в новій публікації поряд з ім'ям української тенісистки з'явився синьо-жовтий прапор.

Також пресслужба вибачилася за свою помилку в коментарі.