Визначилися всі чвертьфіналісти US Open

Джерело - Чемпіон.
На Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) визначилися всі учасниці чвертьфіналів в чоловічій і жіночій сітці.
У чоловіків головною сенсацією стала дискваліфікація Новака Джоковича.
Всі пари 1/4 фіналу чоловічої сітки US Open:
Карреньо-Буста (Іспанія, 20) - Шаповалов (Канада, 12)
Чорич (Хорватія, 27) - Звєрєв (Німеччина, 5)
Рубльов (Росія, 10) - Медведєв (Росія, 3)
де Мінор (Австралія, 21) - Тім (Австрія, 2)
Четверте коло у жінок подарував нам чимало несподіваних результатів - друга сіяна Софія Кенін в двох сетах програла Елізе Мертенс, Бреді вибила Кербер, Путинцева обіграла Мартич, Роджерс залишила поза грою Квітову.
Всі пари 1/4 фіналу жіночої сітки US Open
Бреді (США, 28) - Путинцева (Казахстан, 23)
Осака (Японія, 4) - Роджерс (США)
Піронкова (Болгарія) - С. Вільямс (США, 3)
Азаренко (Білорусь) - Мертенс (Бельгія, 16)