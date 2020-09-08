 Визначилися всі чвертьфіналісти US Open | Теніс | Champion.com.ua
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Визначилися всі чвертьфіналісти US Open

Сьогодні 08:24 566 0
У чоловічому турнірі буде новий чемпіон, а у жінок вилетіли дві перших сіяних
Визначилися всі чвертьфіналісти US Open
#US Open, #Джокович

Джерело - Чемпіон.

На Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) визначилися всі учасниці чвертьфіналів в чоловічій і жіночій сітці.

У чоловіків головною сенсацією стала дискваліфікація Новака Джоковича.

Всі пари 1/4 фіналу чоловічої сітки US Open:

Карреньо-Буста (Іспанія, 20) - Шаповалов (Канада, 12)

Чорич (Хорватія, 27) - Звєрєв (Німеччина, 5)

Рубльов (Росія, 10) - Медведєв (Росія, 3)

де Мінор (Австралія, 21) - Тім (Австрія, 2)

Четверте коло у жінок подарував нам чимало несподіваних результатів - друга сіяна Софія Кенін в двох сетах програла Елізе Мертенс, Бреді вибила Кербер, Путинцева обіграла Мартич, Роджерс залишила поза грою Квітову.

Всі пари 1/4 фіналу жіночої сітки US Open

Бреді (США, 28) - Путинцева (Казахстан, 23)

Осака (Японія, 4) - Роджерс (США)

Піронкова (Болгарія) - С. Вільямс (США, 3)

Азаренко (Білорусь) - Мертенс (Бельгія, 16)

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