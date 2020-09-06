Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу US Open

Джерело - Чемпіон.
У Нью-Йорку відбулися матчі третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу у чоловіків.
Пари 1/8 фіналу
Верхня частина сітки
[1] Новак Джокович - [20] Пабло Карреньо-Буста
[12] Денис Шаповалов - [7] Давид Гоффен
[27] Борна Чорич - Джордан Томпсон
Алехандро Давидович-Фокіна - [5] Александр Звєрєв
Нижня частина сітки
[6] Маттео Берреттіні - [10] Андрєй Рублєв
Френсіс Тіафу - [3] Даніїл Медведєв
Вашек Поспішил - [21] Алекс де Мінаур
[15] Фелікс Оже-Альяссім - [2] Домінік Тім
Нагадаємо, сестри Кіченок програли на старті US Open.