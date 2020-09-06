Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу US Open

Джокович продовжує рух до чергового титулу

Джерело - Чемпіон.

У Нью-Йорку відбулися матчі третього кола Відкритого чемпіонату США з тенісу у чоловіків.

Пари 1/8 фіналу

Верхня частина сітки

[1] Новак Джокович - [20] Пабло Карреньо-Буста

[12] Денис Шаповалов - [7] Давид Гоффен

[27] Борна Чорич - Джордан Томпсон

Алехандро Давидович-Фокіна - [5] Александр Звєрєв

Нижня частина сітки

[6] Маттео Берреттіні - [10] Андрєй Рублєв

Френсіс Тіафу - [3] Даніїл Медведєв

Вашек Поспішил - [21] Алекс де Мінаур

[15] Фелікс Оже-Альяссім - [2] Домінік Тім

Нагадаємо, сестри Кіченок програли на старті US Open.