Сестри Кіченок програли на старті US Open

Джерело - Чемпіон.
Надія і Людмила Кіченок програли свій перший матч в парному турнірі US Open.
У трьох сетах українки поступилися американо-бразильському тандему Хейлі Картер і Луїзі Стефані.
Матч тривав 2 години та 1 хвилину. Долю вирішального сету визначив один брейк.
US Open - Grand Slam
Нью-Йорк, США. Хард
Призовий фонд - $21,656,000
Перше коло, 2 вересня
Хейлі Картер / Луїза Стефані – Надія Кіченок / Людмила Кіченок 6:4, 5:7, 6:3
Нагадаємо, Ястремська програла Бренгл та достроково покинула US Open.