Сестри Кіченок програли на старті US Open

Сестри Кіченок не змогли продовжити боротьбу на Відкритому чемпіонаті США

Джерело - Чемпіон.

Надія і Людмила Кіченок програли свій перший матч в парному турнірі US Open.

У трьох сетах українки поступилися американо-бразильському тандему Хейлі Картер і Луїзі Стефані.

Матч тривав 2 години та 1 хвилину. Долю вирішального сету визначив один брейк.

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США. Хард

Призовий фонд - $21,656,000

Перше коло, 2 вересня

Хейлі Картер / Луїза Стефані – Надія Кіченок / Людмила Кіченок 6:4, 5:7, 6:3

Нагадаємо, Ястремська програла Бренгл та достроково покинула US Open.