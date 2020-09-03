Стаховський знявся з матчу в знак протесту проти неякісного суддівства

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні Сергій Стаховський у другому колі турніру в Остраві в особистому розряді зустрічався з німцем Матсом Мораінгом.
Матч завершився скандалом. У четвертому геймі третього сету Мораінг в першому розіграші на своїй подачі пробив в аут, але суддя помилково зарахував очко німецькому тенісистові. В результаті той гейм Стаховський програв і потім, після довгих суперечок з суддею, знявся з матчу в знак протесту.
До того моменту українець поступався в третьому сеті з рахунком 0:4. Матч тривав 2 години і 5 хвилин.
Ostrava Open 2020 by Moneta - ATP Challenger Tour
Острава, Чехія
Друге коло, 3 вересня
Матс Мораінг (Німеччина) - Сергій Стаховський (Україна) - 6:1, 6:7 (4), 4:0
Вчора Стаховський стартував з перемоги в Остраві в парному розряді.