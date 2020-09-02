Стаховський стартував з перемоги у парному розряді на турнірі в Остраві

Матч тривав 1 годину і 8 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський з перемоги стартував на ґрунтовому челленджері в чеській Остраві в парному розряді.

У першому раунді українець разом зі шведом Робертом Ліндстедтом в двох сетах обіграв хорватський дует братів-близнюків Івана і Матея Сабанових. Матч тривав 1 годину і 8 хвилин.

У другому раунді Стаховський і Ліндстедт зіграють з переможцями матчу Кароль Дзевскі/Шимон Валков - Андре Горансо/Гонсалу Олівейра.

Ostrava Open 2020 by Moneta - ATP Challenger Tour

Острава, Чехія

Парний розряд

Перше коло, 2 вересня

Роберт Ліндстедт/Сергій Стаховський - Іван Сабанов/Матей Сабанов 7:5, 6:1

Раніше, Стаховський вийшов до другого кола в одиничному розряді турніру.