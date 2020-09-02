 Стаховський стартував з перемоги у парному розряді на турнірі в Остраві | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський стартував з перемоги у парному розряді на турнірі в Остраві

Сьогодні 18:25 302 0
Матч тривав 1 годину і 8 хвилин
Стаховський стартував з перемоги у парному розряді на турнірі в Остраві
#Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський з перемоги стартував на ґрунтовому челленджері в чеській Остраві в парному розряді.

У першому раунді українець разом зі шведом Робертом Ліндстедтом в двох сетах обіграв хорватський дует братів-близнюків Івана і Матея Сабанових. Матч тривав 1 годину і 8 хвилин.

У другому раунді Стаховський і Ліндстедт зіграють з переможцями матчу Кароль Дзевскі/Шимон Валков - Андре Горансо/Гонсалу Олівейра.

Ostrava Open 2020 by Moneta - ATP Challenger Tour
Острава, Чехія
Парний розряд
Перше коло, 2 вересня

Роберт Ліндстедт/Сергій Стаховський - Іван Сабанов/Матей Сабанов 7:5, 6:1

Раніше, Стаховський вийшов до другого кола в одиничному розряді турніру.

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