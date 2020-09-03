Бренгл: Змогла дотримати план на гру з Ястремською

Американка Медісон Бренгл (84) назвала секрет перемоги над українкою Даяною Ястремською (25) у другому колі Відкритого чемпіонату США.

Про це розповіла сам тенісистка.

"У мене був хороший план напередодні матчу, і мені здається, я змогла дотримуватися його від початку до кінця. Ястремська виконувала відмінні удари, але мені потрібно було триматися і слідувати плану, що я і робила. Я задоволена собою в цьому матчі.

Важлива частина моєї гри - це пересування по корту. Якщо мені вдається передбачити удар суперниці і я роблю перший крок, то я здаюся швидшою, ніж є насправді.

Виступ на домашньому турнірі Grand Slam це особливий момент. Якщо ти виходиш на корт тут, то тобі пощастило. Я стежу за цим турніром з самого дитинства. Начебто я вперше я тут побувала ще дитиною на Дитячому дні на арені Артура Еша. Так що перебування тут особливе для мене", - відзначила Бренгл.