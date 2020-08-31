Стаховський стартував з перемоги на турнірі у Чехії

Українець вийшов до другого кола змагань

Джерело - Чемпіон.

Сергій Стаховський у першому колі ґрунтового челленджера в чеській Остраві зустрічався з канадцем Петером Поланським.

Восьмий сіяний українець здобув вольову перемогу в трьох сетах. Матч тривав 2 години і 2 хвилини.

У другому колі Стаховський зіграє з переможцем матчу Матс Мораінг - Ренцо Оліво.

Ostrava Open 2020 by Moneta - ATP Challenger Tour

Острава, Чехія

Перше коло, 31 серпня

Сергій Стаховський (Україна, 8) - Петер Поланський (Канада) 4:6, 6:4, 6:3

Нагадаємо, Стаховський програв на турнірі у Празі.