Стаховський стартував з перемоги на турнірі у Чехії

Джерело - Чемпіон.
Сергій Стаховський у першому колі ґрунтового челленджера в чеській Остраві зустрічався з канадцем Петером Поланським.
Восьмий сіяний українець здобув вольову перемогу в трьох сетах. Матч тривав 2 години і 2 хвилини.
У другому колі Стаховський зіграє з переможцем матчу Матс Мораінг - Ренцо Оліво.
Ostrava Open 2020 by Moneta - ATP Challenger Tour
Острава, Чехія
Перше коло, 31 серпня
Сергій Стаховський (Україна, 8) - Петер Поланський (Канада) 4:6, 6:4, 6:3
Нагадаємо, Стаховський програв на турнірі у Празі.