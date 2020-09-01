У відомої іспанської тенісистки виявили рак

Наварро бореться з лімфомою

Джерело - Чемпіон.

У відомої іспанської тенісистки Карли Суарес Наварро виявили рак - лімфому Ходжкіна і їй знадобиться 6 місяців хіміотерапії.

Про це заявила сама спортсменка.

"Терпіння і віра себе вели мене по ходу кар'єри. Зараз суперник дістався не простий. Мені потрібно буде показати свій максимум", - заявила Наварро.

Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad. 💪🏻💪🏻



Patience and self-belief guided me through my career. Not the easiest rival to deal with. I’ll need my truly best. pic.twitter.com/lF9oVChWRh — Carla Suárez Navarro (@CarlaSuarezNava) September 1, 2020

31-річна Суарес Наварро планувала завершити кар'єру в 2020 році.

За свою кар'єру іспанка виграла два турніри WTA. Її найкращий результат у світовому рейтингу - шосте місце в лютому 2016 року.

Раніше, Цуренко розповіла, чому вдруге поспіль знялася з US Open.