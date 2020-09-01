Цуренко розповіла, чому вдруге поспіль знялася з US Open

Джерело - btu.org.ua.
Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з Відкритого чемпіонату США через проблеми з ліктем.
Про це заявила сама спортсменка.
"У мене загострилася проблема з ліктем. Це та ж проблема, яка турбувала мене минулого року. Лікоть почав боліти ще в Києві, перед вильотом до США.
Що стосується моїх наступних планів на грунтовий сезон, то поки особливо нічого не планую. Можливо, зіграю на Ролан Гаррос", - зазначила Цуренко.
У сезоні-2019 Цуренко також не вийшла на корти в Нью-Йорка через травму правого ліктя.