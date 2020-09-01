Цуренко розповіла, чому вдруге поспіль знялася з US Open

Українська тенісистка Леся Цуренко знялася з Відкритого чемпіонату США через проблеми з ліктем.

Про це заявила сама спортсменка.

"У мене загострилася проблема з ліктем. Це та ж проблема, яка турбувала мене минулого року. Лікоть почав боліти ще в Києві, перед вильотом до США.

Що стосується моїх наступних планів на грунтовий сезон, то поки особливо нічого не планую. Можливо, зіграю на Ролан Гаррос", - зазначила Цуренко.