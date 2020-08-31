 Завацька: Добре знаю гру Рибакіної | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
Вернидуб розірвав контракт з солігорським Шахтарем
Сьогодні 11:45 667
В 1+1 повідомили про закриття програми Профутбол
Сьогодні 10:14 1505
Леоненко назвав причину поразки Шахтаря у Суперкубку України
Сьогодні 08:45 2878 1
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Сьогодні 04:01 589
Стало відомо, скільки Постол заробив за бій з Раміресом
Вчора 23:21 6049
Харатін і Петряк відзначились голами в чемпіонаті Угорщини
Вчора 21:40 1757
Стало відомо, скільки буде отримувати Мессі у Манчестер Сіті
Вчора 21:24 4172
Гамільтон виграв Гран-прі Бельгії
Вчора 18:09 1236
Редкач: У Постола вкрали перемогу. Навіщо взагалі весь цей фарс?
Вчора 10:14 4502
Барселона погодилася продати Мессі – ЗМІ
Вчора 09:13 5923
Блоги
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом
Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:30 2696
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії
Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:58 1138
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена
Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена Андрій Твердохліб
Сьогодні 04:01 587
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом
Ломаченко відправився у США на підготовку до бою з Лопесом Valeriy Ruchka
Вчора 17:33 694
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія
Формула-2. На старті гран-прі Бельгії сталася аварія Valeriy Ruchka
Вчора 16:59 702
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда
Відео. Ярмоленко забив гол у ворота Брентфорда Андрій Твердохліб
29.08.2020 16:53 5284
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя
Захисник, що може перебратися в Динамо: добірка найкращих моментів Леонардо Годоя Valeriy Ruchka
29.08.2020 13:52 1165
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги
Гол Нінковича допоміг ФК Сідней вийти в фінал А-Ліги Андрій Твердохліб
29.08.2020 11:33 2044
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео
Брат завжди підтримує брата. Клички записали спільне відео Valeriy Ruchka
29.08.2020 10:41 564
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля
Російський борець побив дружину прямо під час власного весілля Андрій Твердохліб
29.08.2020 00:27 17905 2
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:58 Футбол Яремчук порівняв Гент з командою другого дивізіону 28
12:48 Футбол Став відомий арбітр матчу Україна - Швейцарія у Лізі націй 344
12:33 Футбол Болонья хоче підписати Родрігеса 884
12:17 Теніс Завацька: Добре знаю гру Рибакіної 287
11:58 Футбол Ван Гал може очолити збірну Нідерландів 492
11:45 Футбол Вернидуб розірвав контракт з солігорським Шахтарем 667
11:31 Футбол Наполі проміняв Матвієнка на захисника Арсенала 879
11:16 Футбол Барселона оштрафує Мессі 1405
10:57 Футбол Визначилися потенційні суперники Колоса у Лізі Європи 1132
10:48 Футбол Миколенко оцінив потенційних суперників у кваліфікації Ліги чемпіонів 1240
10:27 Хокей Даллас обіграв Колорадо, перемоги Вегаса та Айлендерс. Результати матчів Кубка Стенлі 1137
10:14 Футбол В 1+1 повідомили про закриття програми Профутбол 1505
09:56 Футбол Чеснаков – у рейтингу найбільш відданих гравців планети 1105
09:44 Баскетбол Денвер зрівняв рахунок у серії з Ютою, Кліпперс вибили Даллас. Результати матчів НБА 211
09:27 Футбол Епіцентр - Карпати 4:0. Огляд матчу 1422
09:12 Футбол Манчестер Юнайтед узгодив трансфер лідера Аякса 1297
08:55 Футбол Аталанта не буде продавати Маліновського 1666
08:45 Футбол Леоненко назвав причину поразки Шахтаря у Суперкубку України 2878 1
08:29 Футбол Браво перейшов у Бетіс 1490
08:13 Теніс Снігур поступилася на старті турніру у Празі 1235
07:30 Блог Фото дня. Ломаченко прибув до США на бій з Лопесом 2714
07:13 Пряма трансляція Україна - Швейцарія: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 729
06:58 Блог Футбольний арбітр викликав на бій за правилами ММА колишнього капітана збірної Росії 1154
04:01 Блог Яремчук відзначився результативною передачею в переможній грі проти Мехелена 589
30 Серпня 2020
23:56 Футбол Марсель на виїзді переміг Брест у 2 турі Ліги 1 3772

Завацька: Добре знаю гру Рибакіної

Сьогодні 12:17 287 0
Катаріна Завацька прокоментувала готовність до US Open﻿
Завацька: Добре знаю гру Рибакіної
#Завацька

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Катаріна Завацька готова до матчу проти Олени Рибакіної в першому колі US Open.

Про це розповіла сам тенісистка.

Актуально: Ястремська: Готова до US Open

"Пам'ятаю її старт сезону, вона дуже здорово розпочала рік! Але зараз, мені здається, важко відразу ж увійти в той самий ритм. Перерва була досить великою, і я не відчуваю якоїсь невпевненості в собі через сильний старту сезону. Зараз зовсім інша ситуація. Я добре знаю її гру: хороша подача і тактика гри в пару ударів. Ми ще не обговорювали мою тактику з тренером, але я вже приблизно знаю, що потрібно робити на корті. І найголовніше завтра - це робити і не сумніватися.

Граємо останнім запуском? Чесно кажучи, мені все одно. Я вже забула, як мені було б краще. Скоро дізнаємося", - сказала Завацька.

Матч Завацька - Рибакіна відбудеться в ніч з понеділка на вівторок.

Раніше, українки дізнались суперниць на US Open.

Коментарі ()