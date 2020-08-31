Завацька: Добре знаю гру Рибакіної

Українська тенісистка Катаріна Завацька готова до матчу проти Олени Рибакіної в першому колі US Open.

Про це розповіла сам тенісистка.

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"Пам'ятаю її старт сезону, вона дуже здорово розпочала рік! Але зараз, мені здається, важко відразу ж увійти в той самий ритм. Перерва була досить великою, і я не відчуваю якоїсь невпевненості в собі через сильний старту сезону. Зараз зовсім інша ситуація. Я добре знаю її гру: хороша подача і тактика гри в пару ударів. Ми ще не обговорювали мою тактику з тренером, але я вже приблизно знаю, що потрібно робити на корті. І найголовніше завтра - це робити і не сумніватися.

Граємо останнім запуском? Чесно кажучи, мені все одно. Я вже забула, як мені було б краще. Скоро дізнаємося", - сказала Завацька.