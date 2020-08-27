Українки дізнались суперниць на US Open

На US Open стартує одразу 7 українських тенісисток

Сьогодні, 27 серпня, відбулося жеребкування Відкритого чемпіонату США.

Українка Катерина Козлова поміряється силами з молодою американкою Вітні Осуігве (WTA 143).

Марта Костюк буде грати проти росіянки Дарії Касаткіної (WTA 68), а Ангеліна Калініна з Кароліною Плішковою (WTA 3).

Катерина Бондаренко поміряється силами американкою Еллі Кік (WTA 162), в той час як Катерина Завацька буде грати проти казашки Олени Рибакіної (WTA 17).

Даяна Ястремська зустрінеться з австралійкою Астрою Шармою (WTA 121). Переможець цієї пари вийде на найкращого з дуету Леся Цуренко - Медісон Бренгл (WTA 82).

Нагадаємо, матчі турніру в Нью-Йорку перенесли через протести проти расизму.