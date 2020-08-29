 Джокович виграв турнір ATP у Нью-Йорку | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович виграв турнір ATP у Нью-Йорку

Сьогодні 22:16 673 0
Новак Джокович виграв 35 Masters у своїй кар'єрі
Джокович виграв турнір ATP у Нью-Йорку
#Джокович, #Раонич

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 серпня, сербський тенісист Новак Джокович (1) у фіналі турніру в Нью-Йорку обіграв канадця Мілоша Раонича (30).

Матч тривав 2 години та 2 хвилини.

Western & Southern Open - ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США
Хард
Фінал, 29 серпня

Новак Джокович - Мілош Раонич 1:6, 6:3, 6:4

Нагадаємо, Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки.

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