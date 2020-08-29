Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 серпня, сербський тенісист Новак Джокович (1) у фіналі турніру в Нью-Йорку обіграв канадця Мілоша Раонича (30).
Матч тривав 2 години та 2 хвилини.
Western & Southern Open - ATP Tour Masters 1000
Нью-Йорк, США
Хард
Фінал, 29 серпня
Новак Джокович - Мілош Раонич 1:6, 6:3, 6:4
Can he be stopped?!— ATP Tour (@atptour) August 29, 2020
🇷🇸 @DjokerNole is the @CincyTennis champion. 🏆 pic.twitter.com/Rgk8GdmssB
Нагадаємо, Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки.