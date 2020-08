Сьогодні, 29 серпня, сербський тенісист Новак Джокович (1) у фіналі турніру в Нью-Йорку обіграв канадця Мілоша Раонича (30).

Матч тривав 2 години та 2 хвилини.

Western & Southern Open - ATP Tour Masters 1000

Нью-Йорк, США

Хард

Фінал, 29 серпня

Новак Джокович - Мілош Раонич 1:6, 6:3, 6:4

