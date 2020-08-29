 Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки | Теніс | Champion.com.ua
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Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки

Сьогодні 18:58 1209 0
Вікторія Азаренко здобула 21 титул у кар'єрі
Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки
#Осака, #Азаренко

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака знялася з фіналу турніру в Нью-Йорку.

Офіційна причина відмови японки: травма лівого підколінного сухожилля.

Таким чином переможницею турніру стала Вікторія Азаренко. Даний титул став для неї 21-м в кар'єрі і першим з березня 2016 року, коли вона стала чемпіонкою на турнірах в Індіан-Уеллс і Маямі.

За підсумками змагань 31-річна білоруска підніметься на 27-е місце в світовому рейтингу, почавши турнір на 59-й позиції.

Western & Southern Open - Premier 5
Нью-Йорк, США
Призовий фонд $2,250,829
Фінал, 29 серпня

Вікторія Азаренко – Наомі Осака (відмова Осаки)

Нагадаємо, Лопатецька успішно стартувала на турнірі у Празі.

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