Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки

Вікторія Азаренко здобула 21 титул у кар'єрі

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака знялася з фіналу турніру в Нью-Йорку.

Офіційна причина відмови японки: травма лівого підколінного сухожилля.

Таким чином переможницею турніру стала Вікторія Азаренко. Даний титул став для неї 21-м в кар'єрі і першим з березня 2016 року, коли вона стала чемпіонкою на турнірах в Індіан-Уеллс і Маямі.

За підсумками змагань 31-річна білоруска підніметься на 27-е місце в світовому рейтингу, почавши турнір на 59-й позиції.

Western & Southern Open - Premier 5

Нью-Йорк, США

Призовий фонд $2,250,829

Фінал, 29 серпня

Вікторія Азаренко – Наомі Осака (відмова Осаки)

Нагадаємо, Лопатецька успішно стартувала на турнірі у Празі.