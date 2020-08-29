Азаренко виграла турнір у Нью-Йорку на відмові Осаки

Джерело - Чемпіон.
Колишня перша ракетка світу Наомі Осака знялася з фіналу турніру в Нью-Йорку.
Офіційна причина відмови японки: травма лівого підколінного сухожилля.
Таким чином переможницею турніру стала Вікторія Азаренко. Даний титул став для неї 21-м в кар'єрі і першим з березня 2016 року, коли вона стала чемпіонкою на турнірах в Індіан-Уеллс і Маямі.
За підсумками змагань 31-річна білоруска підніметься на 27-е місце в світовому рейтингу, почавши турнір на 59-й позиції.
Western & Southern Open - Premier 5
Нью-Йорк, США
Призовий фонд $2,250,829
Фінал, 29 серпня
Вікторія Азаренко – Наомі Осака (відмова Осаки)
Нагадаємо, Лопатецька успішно стартувала на турнірі у Празі.