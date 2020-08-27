Матчі турніру в Нью-Йорку перенесли через протести проти расизму

Півфінальні матчі не зіграють вчасно

ATP, WTA та Федерація тенісу США перенесли матчі турніру у Нью-Йорку, що заплановані на 27 серпня, на один день.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Таке рішення пов'язане із протестами проти расизму, які накрили країну після того, як 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка поранили поліцейські, і він потрапив до реанімації.

У четвер на турнірі у Нью-Йорку мали відбутися півфінальні матчі.

Раніше, Осака знялася з турніру в Нью-Йорку на знак протесту проти насильства поліції.