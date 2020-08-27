Японка відмовилася виходити на корт

Джерело - Чемпіон.

Колишня перша ракетка світу Наомі Осака підтримала бойкот команд НБА і знялася з турніру Premier 5 в знак протесту проти дій поліції щодо темношкірих.

Про це заявила сама тенісистка.

"Як темношкіра жінка я вважаю, що є справи важливіші мого матчу. Я не очікую, що моя відмова призведе до чогось радикального, але якщо я зможу запустити обговорення в спорті, який здебільшого білий, я вважатиму це кроком у правильному напрямку", - зазначила Осака. pic.twitter.com/miKzgSdGxY — NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) August 27, 2020

У півфіналі Western & Southern Open Наомі Осака повинна була зіграти з Елізою Мертенс.

Раніше, Осака в Нью-Йорку в матчі третього раунду розгромила українку Даяну Ястремську.