Джерело - Чемпіон.
Колишня перша ракетка світу Наомі Осака підтримала бойкот команд НБА і знялася з турніру Premier 5 в знак протесту проти дій поліції щодо темношкірих.
Про це заявила сама тенісистка.
"Як темношкіра жінка я вважаю, що є справи важливіші мого матчу. Я не очікую, що моя відмова призведе до чогось радикального, але якщо я зможу запустити обговорення в спорті, який здебільшого білий, я вважатиму це кроком у правильному напрямку", - зазначила Осака.August 27, 2020
У півфіналі Western & Southern Open Наомі Осака повинна була зіграти з Елізою Мертенс.
Раніше, Осака в Нью-Йорку в матчі третього раунду розгромила українку Даяну Ястремську.