Українська тенісистка змінила громадянство

Шошина тепер представлятиме Польщу

Українська тенісистка Анастасія Шошина, яка займає 443-й рядок у світовому рейтингу, змінила українське громадянство на польське.

Про це повідомляє tenisklub.pl.

22-річна тенісистка, яка вже десять років живе і тренується в Польщі, документи на отримання польського громадянства Шошина подала ще в травні минулого року, і ось через майже рік вона отримала польський паспорт.

Шошина народилася в Харкові. Під українським прапором вона встигла виграти п'ять одиночних титулів ITF, а також десять парних. Рекордної для неї є 381-я позиція у світовому рейтингу.

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