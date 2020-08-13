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Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович планує відправитися в США для участі в US Open.

Про це повідомляє журналіст Крістофер Клеррі.

It has been quite a process and quite a behind-the-scenes and in-front-of-the-scenes debate. But world No. 1 Novak Djokovic plans to travel to the USA this week and will play the Western & Southern Open and the US Open. pic.twitter.com/IXoY4ervli — Christopher Clarey (@christophclarey) August 13, 2020

Раніше від участі на US Open відмовилися Рафаель Надаль і Нік Кірьос, а серед дівчат турнір пропустять українка Еліна Світоліна, перша ракетка світу Ешлі Барті і китаянка Ван Цян.

Відкритий чемпіонат США стартує 31 серпня.

Нагадаємо, Ястремська заступилася за Джоковича.