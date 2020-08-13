 Перша ракетка світу Джокович має намір виступити на US Open | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович планує виступити на US Open

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Джокович планує виступити на US Open
#Джокович, #US Open

Джерело - Чемпіон.

Перша ракетка світу серб Новак Джокович планує відправитися в США для участі в US Open.

Про це повідомляє журналіст Крістофер Клеррі.

Раніше від участі на US Open відмовилися Рафаель Надаль і Нік Кірьос, а серед дівчат турнір пропустять українка Еліна Світоліна, перша ракетка світу Ешлі Барті і китаянка Ван Цян.

Відкритий чемпіонат США стартує 31 серпня.

Нагадаємо, Ястремська заступилася за Джоковича.

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