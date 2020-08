Перша ракетка світу серб Новак Джокович планує відправитися в США для участі в US Open.

Про це повідомляє журналіст Крістофер Клеррі.

It has been quite a process and quite a behind-the-scenes and in-front-of-the-scenes debate. But world No. 1 Novak Djokovic plans to travel to the USA this week and will play the Western & Southern Open and the US Open. pic.twitter.com/IXoY4ervli