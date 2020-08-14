Джерело - Великий теніс України.
Український тенісист Ілля Марченко може взяти участь в двох турнірах ATP в Італії.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Марченко заявлений на ATP Challenger Tour, які відбудуться з 24 по 30 серпня в Трієсті і з 31 серпня по 6 вересня в Корденонсі.
Нагадаємо, Джокович планує виступити на US Open.
Раніше від участі на US Open відмовилися Рафаель Надаль і Нік Кірьос, а серед дівчат турнір пропустять українка Еліна Світоліна, перша ракетка світу Ешлі Барті і китаянка Ван Цян.