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Костюк поступилася Джорджі в першому колі турніру в Празі

Сьогодні 18:27 590 0
Українка виграла перший сет, але все ж втратила перемогу в цьому матчі
Костюк поступилася Джорджі в першому колі турніру в Празі
#Костюк, #Джорджі, #Prague Open

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк поступилася італійці Камілі Джорджі в рамках першого кола турніру в Празі.

Суперниці провели на корті 2 години й 12 хвилин. Костюк виграла перший сет, але все ж втратила перемогу в цьому матчі.

Протягом вирішальної партії Костюк лідирувала 3:0, але потім три гейми поспіль до свого активу записала Джорджі. На тай-брейку італійка оформила 3 ​​мінібрейки, а українська тенісистка - 2.

Prague Open - International
Чехія, Прага
Призовий фонд - 275,000 доларів
Ґрунт
Перше коло
11 серпня

Каміла Джорджі (Італія) - Марта Костюк (Україна) 4:6, 6:2, 7(7):6(4)

Нагадаємо, Цуренко перемогла Александрову в першому колі турніру в Празі.

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