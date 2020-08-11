Українка виграла перший сет, але все ж втратила перемогу в цьому матчі

Джерело - Чемпіон.

Українка Марта Костюк поступилася італійці Камілі Джорджі в рамках першого кола турніру в Празі.

Суперниці провели на корті 2 години й 12 хвилин. Костюк виграла перший сет, але все ж втратила перемогу в цьому матчі.

Протягом вирішальної партії Костюк лідирувала 3:0, але потім три гейми поспіль до свого активу записала Джорджі. На тай-брейку італійка оформила 3 ​​мінібрейки, а українська тенісистка - 2.

Prague Open - International

Чехія, Прага

Призовий фонд - 275,000 доларів Ґрунт

Перше коло

11 серпня

Каміла Джорджі (Італія) - Марта Костюк (Україна) 4:6, 6:2, 7(7):6(4)

Нагадаємо, Цуренко перемогла Александрову в першому колі турніру в Празі.