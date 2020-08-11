Джерело - Чемпіон.
Українка Марта Костюк поступилася італійці Камілі Джорджі в рамках першого кола турніру в Празі.
Суперниці провели на корті 2 години й 12 хвилин. Костюк виграла перший сет, але все ж втратила перемогу в цьому матчі.
Протягом вирішальної партії Костюк лідирувала 3:0, але потім три гейми поспіль до свого активу записала Джорджі. На тай-брейку італійка оформила 3 мінібрейки, а українська тенісистка - 2.
Prague Open - International
Чехія, Прага
Призовий фонд - 275,000 доларів
Ґрунт
Перше коло
11 серпня
Каміла Джорджі (Італія) - Марта Костюк (Україна) 4:6, 6:2, 7(7):6(4)
Нагадаємо, Цуренко перемогла Александрову в першому колі турніру в Празі.