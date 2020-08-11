Джерело - Чемпіон.
Третя ракетка України Леся Цуренко здобула перемогу над росіянкою Катериною Александровою в рамках першого кола турніру в Празі.
Матч тривав 1 годину і 15 хвилин. Цуренко записала до свого активу 7 брейків, а на своїй подачі українка втратила 4 гейми.
Prague Open - International
Чехія, Прага
Призовий фонд - 275,000 доларів
Ґрунт
Перше коло
11 серпня
Леся Цуренко (Україна) - Катерина Александрова (Росія) 6:2, 6:4
У другому раунді суперницею Лесі Цуренко стане переможниця матчу Ана Богдан - Сторм Сандерс.
У фіналі кваліфікації українка перемогла Фрех.