Бондаренко програла у кваліфікації турніру в США

Матч тривав одну годину 55 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У першому раунді кваліфікації українська тенісистка Катерина Бондаренко поступилася американці Керолайн Доулхайд.

Матч тривав одну годину 55 хвилин. Американка перемогла у трьох сетах.

Доулхайд у фіналі кваліфікації зіграє проти другої сіяної росіянки Маргарити Гаспарян або власниці wild card Джеймі Леб з США.

Top Seed Open - International

Лексінгтон, США

Хард. Призовий фонд 225,000

Кваліфікація, 9 серпня

Керолайн Доулхайд (134) - Катерина Бондаренко (350) 6:3, 4:6, 6:2

Раніше, Світоліна прийняла рішення не грати на US Open.