Бондаренко програла у кваліфікації турніру в США

Джерело - Чемпіон.
У першому раунді кваліфікації українська тенісистка Катерина Бондаренко поступилася американці Керолайн Доулхайд.
Матч тривав одну годину 55 хвилин. Американка перемогла у трьох сетах.
Доулхайд у фіналі кваліфікації зіграє проти другої сіяної росіянки Маргарити Гаспарян або власниці wild card Джеймі Леб з США.
Top Seed Open - International
Лексінгтон, США
Хард. Призовий фонд 225,000
Кваліфікація, 9 серпня
Керолайн Доулхайд (134) - Катерина Бондаренко (350) 6:3, 4:6, 6:2
Раніше, Світоліна прийняла рішення не грати на US Open.