Під час US Open WTA проведе в Європі два турніри

Джерело - Чемпіон.

В Європі з 31 серпня по 6 вересня відбудуться два турніри WTA 125K.

Про це повідомляє пресслужба WTA.

Змагання будуть проводитися в один і той же час з US Open.

У ці дати відбудуться турніри в Пёрчах-Ам-Верте-Зе (Австрія) і Празі (Чехія). В основній сітці кожного турніру зіграє по 64 тенісистки.

Вже очевидно, що US Open в 2020 році буде проходити без багатьох провідних тенісистів. Від поїздки в США вже відмовилася перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті. У чоловічій сітці не зіграють іспанець Рафаель Надаль і швейцарець Роджер Федерер. І якщо Федерер не поїде в США через травму, то Надаль вирішив залишитися в Іспанії з міркувань безпеки.

Через пандемії коронавірусу WTA-тур був припинений в березні і відновився 3 серпня на турнірі в італійському Палермо. Після відновлення сезону передбачається проведення в стислі терміни двох Мастерсів, а також US Open і Ролан Гаррос.

Раніше, Завацька прийняла рішення не грати на турнірі у Празі.