Перша ракетка світу не зіграє на US Open

Джерело - Herald Sun.
Австралійська тенісистка Ешлі Барті, яка є лідеркою світового рейтингу, пропустить Відкритий чемпіонат США з тенісу.
Про це заявила сама спортсменка.
"Ми з командою вирішили, що в цьому році не поїдемо до США на Western і Southern Open і US Open.
Мені подобаються обидва турніри, тому це було важке рішення, але через COVID-19 все ще існують значні ризики, і я не відчуваю себе комфортно, ставлячи себе і команду в таку позицію. З нетерпінням чекаю повернення до США в наступному році.
Я прийму рішення про участь у Відкритому чемпіонаті Франції і найближчих європейських турнірах WTA в найближчі тижні", - сказала Барті.
Відзначимо, що US Open повинен стартувати 31 серпня, Western & Southern Open, який був перенесений з Цинциннаті, пройде в Нью-Йорку на тиждень раніше.
Раніше, Ястремська заявилася на турнір в США.