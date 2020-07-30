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Перша ракетка світу не зіграє на US Open

Сьогодні 10:25 975 0
Барті прийняла рішення відмовитися від участі в американських турнірах
Перша ракетка світу не зіграє на US Open
#США, #Барті

Джерело - Herald Sun.

Австралійська тенісистка Ешлі Барті, яка є лідеркою світового рейтингу, пропустить Відкритий чемпіонат США з тенісу.

Про це заявила сама спортсменка.

"Ми з командою вирішили, що в цьому році не поїдемо до США на Western і Southern Open і US Open.

Мені подобаються обидва турніри, тому це було важке рішення, але через COVID-19 все ще існують значні ризики, і я не відчуваю себе комфортно, ставлячи себе і команду в таку позицію. З нетерпінням чекаю повернення до США в наступному році.

Я прийму рішення про участь у Відкритому чемпіонаті Франції і найближчих європейських турнірах WTA в найближчі тижні", - сказала Барті.

Відзначимо, що US Open повинен стартувати 31 серпня, Western & Southern Open, який був перенесений з Цинциннаті, пройде в Нью-Йорку на тиждень раніше.

Раніше, Ястремська заявилася на турнір в США.

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