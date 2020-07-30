Перша ракетка світу не зіграє на US Open

Австралійська тенісистка Ешлі Барті, яка є лідеркою світового рейтингу, пропустить Відкритий чемпіонат США з тенісу.

Про це заявила сама спортсменка.

"Ми з командою вирішили, що в цьому році не поїдемо до США на Western і Southern Open і US Open.

Мені подобаються обидва турніри, тому це було важке рішення, але через COVID-19 все ще існують значні ризики, і я не відчуваю себе комфортно, ставлячи себе і команду в таку позицію. З нетерпінням чекаю повернення до США в наступному році.

Я прийму рішення про участь у Відкритому чемпіонаті Франції і найближчих європейських турнірах WTA в найближчі тижні", - сказала Барті.