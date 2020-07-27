Халеп не виступить на турнірі у Палермо

Друга ракетка світу не поспішає повертатися на корт

Джерело - Чемпіон.

Сімона Халеп відмовилася від участі в турнірі у Палермо через необхідність пройти 14-денну самоізоляцію в разі приїзду в Італію з Румунії чи Болгарії.

Про це повідомляє пресслужба турніру

Водночас організатори турніру відзначили, що запевняли команду Халеп в тому, що на професійних спортсменів ці заходи не поширюються.

Халеп в 2020 році дійшла до півфіналу на Australian Open, а також стала чемпіонкою турніру в Дубаї.

Турнір в Палермо стартує 3 серпня. На Сицилії в основній сітці Україну представить Даяна Ястремська.