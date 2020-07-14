Ястремська відновить сезон на турнірі WTA в Палермо

Став відомий заявочний список турніру в Італії

Джерело - Великий теніс України.

Українська тенісистка Даяна Ястремська розпочне виступи на першому ігровому тижні серпня в рамках турніру WTA в Палермо.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Став відомий заявочний список турніру в Італії. В основній сітці виступ собі гарантувала одна представниця України - Даяна Ястремська.

На першій і другій позиції в альтернативному списку на потрапляння до кваліфікації знаходяться дві наші тенісистки: Леся Цуренко і Марта Костюк.

Wild card в основну сітку отримала друга ракетка світу Сімона Халеп.

Нагадаємо, Світоліна без проблем перемогла Севастову в півфіналі виставкового турніру в Берліні.