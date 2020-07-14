Ястремська відновить сезон на турнірі WTA в Палермо

Джерело - Великий теніс України.
Українська тенісистка Даяна Ястремська розпочне виступи на першому ігровому тижні серпня в рамках турніру WTA в Палермо.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Став відомий заявочний список турніру в Італії. В основній сітці виступ собі гарантувала одна представниця України - Даяна Ястремська.
На першій і другій позиції в альтернативному списку на потрапляння до кваліфікації знаходяться дві наші тенісистки: Леся Цуренко і Марта Костюк.
Wild card в основну сітку отримала друга ракетка світу Сімона Халеп.
Нагадаємо, Світоліна без проблем перемогла Севастову в півфіналі виставкового турніру в Берліні.