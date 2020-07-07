Федерер планує виступити на Вімблдоні-2021

Джерело - France24.
Легендарний швейцарець Роджер Федерер продовжує відновлення після травми і планує виступити на Вімблдоні-2021.
Про це заявив сам тенісист.
"Звичайно, мені подобається, що я можу стільки часу провести вдома. Я не міг собі цього дозволити останні 25 років.
Але я сумую за Вімблдоном і хотів би зараз виступати там. Сподіваюся зіграти там в наступному році. Це моя головна мета, заради якої я відновлююся і старанно працюю після 20-тижневої перерви", - сказав Федерер.
Раніше, Ролан Гаррос відбудеться з глядачами.