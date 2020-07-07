У США скасовані турніри ITF

Коронавірус може зірвати турнір Великого шолома

Асоціація тенісу США (USTA) скасувала через COVID-19 чоловічі турніри ITF в Декейтері і Мемфісі, а також жіночі в Лексінгтоні, Лендісвілле і Конкорді.

Про це повідомляє прес-служба асоціації.

Змагання повинні були відбутися в серпні.

Як відомо, на 14 серпня у Вашингтоні заплановано старт першого після карантину турніру АТР. 21 серпня має відбутися змішаний турнір в Нью-Йорку.

Старт Відкритого чемпіонату США намічений на 31 серпня. Останній фінал повинен відбутися 13 вересня.

Раніше, Світоліна програла другий матч в Швейцарії.

Нагадаємо, Світоліна і Ястремська заявилися на турнір у США.