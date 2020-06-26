Джерело - sport.ua.
Найкращі українські тенісистки Еліна Світоліна (№5 WTA) і Даяна Ястремська (№25 WTA) зіграють на американських кортах після відновлення сезону, яке заплановане на 3 серпня.
Про це повідомляє ВТУ.
Перший турнір повинен відбутися 10 серпня, проте поки Жіноча тенісна асоціація не визначилася з місцем проведення.
Потім з 21 серпня відбудеться Western & Southern Open, який цього року буде в Нью-Йорку замість Цинциннаті, а 31 серпня стартує Відкритий чемпіонат США.
Нагадаємо, Світоліна може пропустити US Open-2020.