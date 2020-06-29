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Ястремська: Готова грати за будь-яких обставин

Сьогодні 10:16 371 0
Даяна Ястремська прокоментувала підготовку до сезону
Ястремська: Готова грати за будь-яких обставин
#Ястремська

Джерело - btu.org.uа.

Українська тенісистка Даяна Ястремська готується до відновлення офіційних змагань.

Про це розповіла сам тенісистка.

"До турнірів в США я поки не знаю, де виступатиму. Днями з командою будемо це обговорювати. Сподіваюся, що зможу відіграти досить багато турнірів. 100% буду грати на US Open, якщо його будуть проводити. Також планую зіграти на Прем'єрі (в Нью-Йорку).

Я готова грати за будь-яких обставин, в тому числі, і без глядачів. Хочеться вже повернутися на корт і грати. Поки тренуюся в Одесі, потім полечу на турнір в Сербії, а після Сербії вже будемо думати над подальшими планами, де буде проходити моя підготовка", - сказала Ястремська.

Нагадаємо, Світоліна може пропустити US Open-2020.

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