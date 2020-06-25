Джокович проявив неповагу до світу тенісу – аргентинський тенісист

Виставковий турнір Adria Tour, організований главою Ради Гравців і першою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем, викликав спалах коронавірусу.

Про це розповів аргентинський тенісист Гідо Пелья.

"Абсолютно невірно проводити турнір в умовах пандемії. Він грав зі здоров'ям людей - Новак просто переступив межу, проявив неповагу до світу тенісу і всій планеті.

Так, я хочу грати. Так, у мене немає банківського рахунку, як у Джоковича. Але ні, я не збираюся ризикувати своїм здоров'ям заради грошей. Вважаю за краще бути здоровим, ніж заразитися і провести два місяці в лікарні", - розповів Пелья.