 Джокович проявив неповагу до світу тенісу – аргентинський тенісист | Теніс | Champion.com.ua
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Джокович проявив неповагу до світу тенісу – аргентинський тенісист

Сьогодні 16:46 584 0
Гідо Пелья прокоментував турнірі Новака Джоковича
Джокович проявив неповагу до світу тенісу – аргентинський тенісист
#Джокович, #теніс

Джерело - tennisua.org.

Виставковий турнір Adria Tour, організований главою Ради Гравців і першою ракеткою світу сербом Новаком Джоковичем, викликав спалах коронавірусу.

Про це розповів аргентинський тенісист Гідо Пелья.

"Абсолютно невірно проводити турнір в умовах пандемії. Він грав зі здоров'ям людей - Новак просто переступив межу, проявив неповагу до світу тенісу і всій планеті.

Так, я хочу грати. Так, у мене немає банківського рахунку, як у Джоковича. Але ні, я не збираюся ризикувати своїм здоров'ям заради грошей. Вважаю за краще бути здоровим, ніж заразитися і провести два місяці в лікарні", - розповів Пелья.

Нагадаємо, Джокович здав позитивний тест на коронавірус.

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