Матч Кубка Девіса Ізраїль - Україна не відбудеться в 2020 році

Переможець зустрічі повинен був отримати путівку в кваліфікацію Davis Cup Finals

Джерело - Чемпіон.

Матч Україна - Ізраїль в рамках Кубка Девіса цього року не відбудеться у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє федерація тенісу України.

Ця зустріч повинна була відбутися у вересні 2020 року в Україні. Раніше команди двічі грали один з одним в Кубку Девіса: у 1999 році українці виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули перемогу з рахунком 5-0.

Переможці цієї матчевої зустрічі отримали б путівку в кваліфікацію Davis Cup Finals-2021.

Нагадаємо, Світоліна може пропустити US Open-2020.