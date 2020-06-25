Матч Кубка Девіса Ізраїль - Україна не відбудеться в 2020 році

Джерело - Чемпіон.
Матч Україна - Ізраїль в рамках Кубка Девіса цього року не відбудеться у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це повідомляє федерація тенісу України.
Ця зустріч повинна була відбутися у вересні 2020 року в Україні. Раніше команди двічі грали один з одним в Кубку Девіса: у 1999 році українці виграли з рахунком 3-2, а в сезоні-2017 здобули перемогу з рахунком 5-0.
Переможці цієї матчевої зустрічі отримали б путівку в кваліфікацію Davis Cup Finals-2021.
Нагадаємо, Світоліна може пропустити US Open-2020.