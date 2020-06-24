Світоліна стала почесним громадянином Харкова

Еліна Світоліна отримала почесне звання

Харківська міська рада присвоїла звання Почесний громадянин міста Харкова українській тенісистці Еліні Світоліній.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

25-річна Еліна Світоліна є найкращою тенісисткою України. Наразі вона займає 5 місце у рейтингу WTA.

Спортсменка народилась в Одесі, проте у віці 13 років родина Світоліної переїхала у Харків, щоб забезпечити найкращі можливості для підготовки тенісистки до міжнародних змагань.

Нагадаємо, Світоліна може пропустити US Open-2020.