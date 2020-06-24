Світоліна стала почесним громадянином Харкова

Джерело - city.kharkov.ua.
Харківська міська рада присвоїла звання Почесний громадянин міста Харкова українській тенісистці Еліні Світоліній.
Про це повідомляє пресслужба міськради.
25-річна Еліна Світоліна є найкращою тенісисткою України. Наразі вона займає 5 місце у рейтингу WTA.
Спортсменка народилась в Одесі, проте у віці 13 років родина Світоліної переїхала у Харків, щоб забезпечити найкращі можливості для підготовки тенісистки до міжнародних змагань.
Нагадаємо, Світоліна може пропустити US Open-2020.