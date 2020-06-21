 Ястремська планує виступити на US Open | Теніс | Champion.com.ua
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Ястремська планує виступити на US Open

Сьогодні 16:10 1118 0
Українка хоче взяти участь на двох турнірах в Нью-Йорку
Ястремська планує виступити на US Open
#Ястремська, #US Open

Джерело - Великий теніс України.

Друга ракетка України Даяна Ястремська хоче виступити на кортах в Нью-Йорку в цьому році.

Про це заявила сама спортсменка.

"100% я буду грати на турнірах "Premier 5" в США і US Open, якщо їх будуть проводити", - сказала Ястремська.

Нагадаємо, що в другій половині серпня в Нью-Йорку повинні пройти змагання серії WTA Premier 5, які перенесли з Цинциннаті, після чого на кортах тенісного центру імені Біллі Джин Кінг буде зіграний Відкритий чемпіонат США.

У минулому році Даяна Ястремська дійшла на US Open до третього кола, програвши в українському дербі Еліні Світоліній.

Раніше, Світоліна може пропустити US Open-2020.

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