Ястремська планує виступити на US Open

Джерело - Великий теніс України.
Друга ракетка України Даяна Ястремська хоче виступити на кортах в Нью-Йорку в цьому році.
Про це заявила сама спортсменка.
"100% я буду грати на турнірах "Premier 5" в США і US Open, якщо їх будуть проводити", - сказала Ястремська.
Нагадаємо, що в другій половині серпня в Нью-Йорку повинні пройти змагання серії WTA Premier 5, які перенесли з Цинциннаті, після чого на кортах тенісного центру імені Біллі Джин Кінг буде зіграний Відкритий чемпіонат США.
У минулому році Даяна Ястремська дійшла на US Open до третього кола, програвши в українському дербі Еліні Світоліній.
Раніше, Світоліна може пропустити US Open-2020.