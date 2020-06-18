Ролан Гаррос відбудеться з глядачами

Відкритий чемпіонат Франції не відбудеться без глядачів на трибунах.

Про це розповів президент Французької федерації тенісу Бернар Джудічеллі.

"Турніру без уболівальників точно не буде. Про кількість глядачів остаточного рішення поки немає, воно буде прийнято разом з державними органами. 75 гравців з ТОП-100 зараз знаходяться в Європі, впевнений, що вони підійдуть до турніру в хорошій формі", - заявив Джудічеллі.