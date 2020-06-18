 Ролан Гаррос відбудеться з глядачами | Теніс | Champion.com.ua
Мій профіль
В Японії знайшли тіло українського спортсмена
Сьогодні 12:00 1294
"Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА
Сьогодні 13:16 350
Вернер став гравцем Челсі
Сьогодні 12:28 469
Суркіс: Динамо продало Кадара за 5 млн євро
Сьогодні 11:33 1934
Наполі – Ювентус 0:0 (пен 4:2). Огляд матчу
Сьогодні 08:40 1729
Манчестер Сіті розгромив Арсенал у 28 турі АПЛ
Сьогодні 08:10 2121
Наполі обіграв Ювентус у серії пенальті та виграв Кубок Італії
Сьогодні 00:13 877
Суркіс назвав рівень зарплат у Динамо
Вчора 20:58 4839
WTA відновить сезон у серпні
Вчора 20:15 1279
Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України
Вчора 19:57 1155
Блоги
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів
Збірна України - чемпіони світу 2019! Рік після тріумфу, які зміни у чемпіонів Valeriy Ruchka
15.06.2020 13:19 1478
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке
Зоря – Динамо, втрата Шахтаря, мутки з Супрягою і зашквар Карпат - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
15.06.2020 11:48 1543
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу
Рівно рік тому збірна України стала чемпіоном світу Valeriy Ruchka
15.06.2020 08:35 1354
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1882
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 568
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Бокс Непереможний український боксер 1 липня проведе бій у Києві 168
17:40 Футбол Степаненко і Мораес повернулися до загальної групи Шахтаря 279
17:25 Футзал УЄФА змінив дати проведення кваліфікації Євро-2022 з футзалу 330
17:10 Футбол УПЛ перенесла матч Карпати - Олімпік 433
16:55 Футбол Баварія продовжить оренду Коутінью 415
16:40 Футбол УЄФА закликає перенести закриття трансферного вікна на 5 жовтня 484
16:25 Теніс Світоліна може пропустити US Open-2020 619
16:10 Футбол Лідер Шахтаря продовжує жалітися на расизм в Україні 899
15:55 Теніс Ролан Гаррос відбудеться з глядачами 760
15:41 Футбол Остап Маркевич може очолити Маріуполь 1886
15:27 Футбол Сабо розкритикував стадіон Миная 939
15:13 Футбол Пятов оцінив гру Трубіна 1073
14:58 Футбол Осасуна – Атлетіко 0:5. Огляд матчу 1039
14:46 Футбол Суркіс: Телеправа не можуть дістатися каналу Футбол, вони належать Динамо 1058
14:43 Блог Перші кроки Андрія Луніна у футболі 225
14:38 Блог Точні триочкові кидки Михайлюка в нинішньому сезоні НБА 218
14:30 Футбол ФФК прийняла Шахтар у колективні члени без заяви клубу 953
14:15 Футбол Ребров порівняв важливість чемпіонства Ференцвароша та Динамо 1150
13:58 Футбол Скрипник назвав завдання Зорі в УПЛ 1489
13:44 Футбол Санжар: Бюджет Карпат ми понизили вдвічі, а може й більше 1183
13:26 Футбол Ейбар – Атлетік 2:2. Огляд матчу 1194
13:16 ММА "Український Мак-Грегор" Аскар Можаров кинув виклик легенді ММА 350
13:15 Теніс На US Open використовуватимуть електронну систему замість суддів на лінії 1038
12:57 Футбол В УПЛ назвали долю матчу Карпати – Олімпік 1669
12:48 Теніс Світоліна: Я вже починаю потроху повертати форму 1204

Ролан Гаррос відбудеться з глядачами

Сьогодні 15:55 760 0
Наразі не відомо, скільки глядачів зможуть відвідати матчі Ролан Гаррос
Ролан Гаррос відбудеться з глядачами
#Ролан Гаррос

Джерело - isport.ua.

Відкритий чемпіонат Франції не відбудеться без глядачів на трибунах.

Про це розповів президент Французької федерації тенісу Бернар Джудічеллі.

"Турніру без уболівальників точно не буде. Про кількість глядачів остаточного рішення поки немає, воно буде прийнято разом з державними органами. 75 гравців з ТОП-100 зараз знаходяться в Європі, впевнений, що вони підійдуть до турніру в хорошій формі", - заявив Джудічеллі.

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу планується з 21 вересня по 11 жовтня.

Нагадаємо, матчі ATP-тура відновляться 14 серпня.

Коментарі ()