Матчі ATP-тура відновляться 14 серпня

Перші матчі ATP відбудуться у серпні

ATP-тур відновить матчі на турнірі Citi Open у Вашингтоні.

Про це повідомляє пресслужба АТР.

Попередній список турнірів на серпень-вересень:

14 серпня: Citi Open (Вашингтон, США)

22 серпня: Western & Southern Open (турнір переїхав з Цинциннаті в Нью-Йорк)

31 серпня: US Open> правила безпеки

8 вересня: Generali Open (Кіцбюель, Австрія)

13 вересня: Mutua Madrid Open (Мадрид, Іспанія)

20 вересня: Internazionali BNL d'Italia (Рим, Італія)

27 вересня: Ролан Гаррос (Париж, Франція)

Раніше повідомлялося, що WTA відновить сезон у серпні.