Матчі ATP-тура відновляться 14 серпня

Джерело - btu.org.ua.
ATP-тур відновить матчі на турнірі Citi Open у Вашингтоні.
Про це повідомляє пресслужба АТР.
Попередній список турнірів на серпень-вересень:
14 серпня: Citi Open (Вашингтон, США)
22 серпня: Western & Southern Open (турнір переїхав з Цинциннаті в Нью-Йорк)
31 серпня: US Open> правила безпеки
8 вересня: Generali Open (Кіцбюель, Австрія)
13 вересня: Mutua Madrid Open (Мадрид, Іспанія)
20 вересня: Internazionali BNL d'Italia (Рим, Італія)
27 вересня: Ролан Гаррос (Париж, Франція)
Раніше повідомлялося, що WTA відновить сезон у серпні.