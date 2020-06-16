Стаховський про Стерненка: Замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим

Український тенісист Сергій Стаховський засудив суд над громадським активістом Сергієм Стерненком.

Про це розповів сам тенісист у Facebook.

"Людина на яку скоїли ДВА напади (побиття +лікарня, стріляли з травмату у спину) під час третього нападу чинила опір, й смертельно поранила одного з нападників ... замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим...

Під час засідання поліція, вибачаюсь то вже в минулості, МІЛІЦІЯ ТА НЕДОЛЮСТРОВАНА БЕРКУТНЯ б’є депутатів та мітингувальників ногами по голові