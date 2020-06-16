 Стаховський про Стерненка: Замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим | Теніс | Champion.com.ua
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Стаховський про Стерненка: Замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим

Сьогодні 09:58 869 0
Сергій Стаховський прокоментував обрання запобіжного заходу Сергію Стерненку
Стаховський про Стерненка: Замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим
#Стерненко, #Стаховський

Джерело - Чемпіон.

Український тенісист Сергій Стаховський засудив суд над громадським активістом Сергієм Стерненком.

Про це розповів сам тенісист у Facebook.

"Людина на яку скоїли ДВА напади (побиття +лікарня, стріляли з травмату у спину) під час третього нападу чинила опір, й смертельно поранила одного з нападників ... замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим...

Під час засідання поліція, вибачаюсь то вже в минулості, МІЛІЦІЯ ТА НЕДОЛЮСТРОВАНА БЕРКУТНЯ б’є депутатів та мітингувальників ногами по голові

Актуально: Ультрас Динамо готові оголосити загальну мобілізацію у випадку затримання Стерненка

СТЕРНЕНКА хочуть взяти на поруки декілька депутатів( серед них Кіборг Роман Костенко)  але судді пофіг. Бо він себе вважає всемогутнім...

Що я можу сказати.. #МиВсіСтеренко

Це я не торкаюсь справ Майдану, Шеремета, Каті Гандзюк....", - розповів Стаховський.

Відзначимо, що вчора, 15 червня, Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт екслідера одеського Правого сектора Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві.

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