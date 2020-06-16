Стаховський про Стерненка: Замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим

Джерело - Чемпіон.
Український тенісист Сергій Стаховський засудив суд над громадським активістом Сергієм Стерненком.
Про це розповів сам тенісист у Facebook.
"Людина на яку скоїли ДВА напади (побиття +лікарня, стріляли з травмату у спину) під час третього нападу чинила опір, й смертельно поранила одного з нападників ... замість суду над нападниками маємо суд над постраждалим...
Під час засідання поліція, вибачаюсь то вже в минулості, МІЛІЦІЯ ТА НЕДОЛЮСТРОВАНА БЕРКУТНЯ б’є депутатів та мітингувальників ногами по голові
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СТЕРНЕНКА хочуть взяти на поруки декілька депутатів( серед них Кіборг Роман Костенко) але судді пофіг. Бо він себе вважає всемогутнім...
Що я можу сказати.. #МиВсіСтеренко
Це я не торкаюсь справ Майдану, Шеремета, Каті Гандзюк....", - розповів Стаховський.
Відзначимо, що вчора, 15 червня, Шевченківський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт екслідера одеського Правого сектора Сергія Стерненка, підозрюваного у вбивстві.